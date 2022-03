Marco Zennaro è atterrato in Italia: l'imprenditore era bloccato da un anno in Sudan

Marco Zennaro è atterrato in Italia. A seguito della rimozione del divieto di espatrio deciso nei giorni scorsi dalle autorità sudanesi, dopo il superamento dell'imprevisto rinvio dei voli per il rientro, l'imprenditore veneziano è tornato oggi in patria con un volo da Khartoum che ha effettuato scalo a Istanbul. Lo comunica una nota della Farnesina.

Il connazionale, ospitato a partire dal 15 agosto scorso nella foresteria dell'Ambasciata a Khartoum, è accompagnato dal Direttore Generale per gli Italiani all'estero della Farnesina Luigi Maria Vignali che, su indicazione del Ministro Di Maio, si è recato nuovamente a Khartoum in questi giorni per seguire personalmente gli sviluppi finali della delicata controversia processuale. L'Ambasciatore a Khartoum, Gianluigi Vassallo, ha seguito fin dall'inizio la vicenda, assistendo costantemente il connazionale, anche attraverso una continua azione di sensibilizzazione sulle autorità sudanesi, e mantenendo uno stretto contatto con la sua famiglia.