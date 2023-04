Finisce la maratona in meno di 3 ore, poi muore mentre torna a casa. La moglie: «Il cuore di Steve si è fermato all'improvviso»

Un "corridore esperto" che ha completato la maratona di Londra di domenica in meno di tre ore è morto mentre tornava a casa dalla gara. Steve Shanks, 45 anni, di Nottingham, aveva completato in passato diverse maratone: l'altra sera ha concluso la corsa nella capitale in 2:53:26. In una dichiarazione pubblicata sui social, sua moglie Jess ha spiegato che la sua morte è stata «improvvisa, era tornato a casa dopo aver trascorso la giornata partecipando alla gara di Londra. Come potete immaginare, sono assolutamente scioccata e devastata», ha aggiunto. In omaggio al "nostro amico Steve", l'Holme Pierrepont Running Club ha pubblicato un messaggio sul suo sito per esprimere la propria "tristezza" per la morte di Shanks. L'uomo ha accusato un malore vicino casa, inutili i soccorsi.

Malore mentre gioca a calcetto, Vincenzo Re muore davanti agli amici: aveva 49 anni

Il club ha aggiunto: «Ci mancherà moltissimo e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a sua moglie Jess». La TCS London Marathon ha confermato la notizia della sua morte mercoledì e ha espresso le sue "sincere condoglianze". L'organizzazione ha sottolineato che «tutti i partecipanti della maratona di Londra sono rimasti profondamente rattristati» nell'apprendere della morte improvvisa di Shanks.

London Marathon runner who completed race in under three hours dies on way home https://t.co/dBdQ5CrgtM — Sky News (@SkyNews) April 26, 2023

Una pagina di raccolta fondi per la Multiple Sclerosis (MS) Society è stata creata in sua memoria. La pagina di raccolta fondi ha raccolto più di 4.500 sterline nelle prime 18 ore. La SM è stata descritta sulla pagina GoFundMe come una causa «vicina al cuore dei suoi amici. Steve era un appassionato corridore, mai più felice di correre qualsiasi cosa, dal suo locale, ovunque nel mondo», hanno spiegato.

Inoltre «era un marito amorevole e anima gemella di sua moglie Jess, figlio e genero preziosi, e un amico molto amato. Ci mancherà molto e sarà sempre nei nostri cuori e nei nostri ricordi», hanno scritto gli amici su Facebook.