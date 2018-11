Maratona di New York: domani 3000 italiani a Manhattan

La maratona di New York parla italiano: sono più di 3000 i runners che domani correranno per 42 chilometri attraversando i cinque distretti della città . E ieri pomeriggio le porte del consolato generale d'Italia si sono aperte per accogliere alcuni di loro. I volti più rappresentativi di una sfida che ha anche un alto valore simbolico, Franca Fiacconi. romanissima, nata e cresciuta all'Alberone, che esattamente 20 anni fa è arrivata per prima al traguardo e torna ancora a correre. Gianni Poli, che ha vinto nell'86. i ragazzi di San Partigiano, alcuni giovanissimi atleti down. Un incontro che il console generale, Francesco Genuardi, ha voluto dedicare a Genova, dove il 2 dicembre è prevista la “city marathon” che passerà sotto il ponte Morandi, crollato lo scorso 14 agosto. Un milione di spettatori, lungo i cinque distretti di New York, con partenza dal Verrazzano Bridge di Staten Island fino a Central Park a Manhattan, passando per Brooklyn, Queens e Bronx, inciterà i 50mila maratoneti arrivati da tutto il mondo, in un miscuglio di lingue e nazionalità che vede in testa l'Italia con il più alto numero di partecipanti. Ieri, nella sede di Park avenue, a dire in bocca al lupo agli atleti e a spiegare che per la prima volta alcune iniziative a la tere dell'evento più partecipato e atteso saranno in italiano è stato il presidente del Board di NYRR (New York roads runner) ideatore della maratona, George Hirsch.

© RIPRODUZIONE RISERVATA