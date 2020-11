Diego Maradona, oggi i funerali: in strada un milione di persone. File e tensioni alla camera ardente

Si svolgono già oggi i funerali di Diego Armando Maradona. La salma di Diego è stata portata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. Per omaggiare il Pibe de Oro sono già centinaia le persone in coda per l'ultimo saluto ed è atteso otre un milione di persone.

La veglia funebre durerà solo fino alle 16 locali (le ore 20 italiane), poi Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi stesso anziché sabato. La famiglia e gli amici di Diego Maradona hanno avuto modo di vedere per l'ultima volta Maradona all'alba in una zona riservata che è stata allestita alla Casa Rosada, in una cerimonia privata alla quale erano presenti Claudia Villafañe, Gianinna e Dalma Maradona, oltre a Verónica Ojeda, Dieguito Fernando e Jana Maradona sono altri membri della cerchia familiare che si trovano già nella Casa Rosada.

Diego Jr. è in Italia, ricoverato in ospedale per coronavirus. Tanti i giocatori tra cui Carlos Tevez, Martín Palermo e i campioni del mondo del 1986 in Messico. Sul posto sono presenti anche Chiqui Tapia, presidente dell'AFA, e Guillermo Coppola, ex rappresentante di Maradona. Uno dei primi ad arrivare a Casa Rosada è stato Sergio Goycochea. Il portiere titolare dell'Argentina ai Mondiali del 1990 in Italia, nonché co-conduttore del famoso programma «La Noche del Diez».

La bara di Maradona per l'ultimo omaggio al popolo argentino sarà chiusa. L'ex moglie dell'ex giocatore dell'Argentinos, del Boca e del Napoli è stata il primo canale di comunicazione tra Casa Rosada e la famiglia Maradona. Non ci sono state richieste particolari, solo il fatto che una bandiera argentina sia stata posta vicino o sopra la bara.

Per tutta la notte, in prima fila in attesa dell'apertura delle porte, si è schierata 'La Doce', la tifoseria ufficiale della squadra Boca Juniors. Non sono mancate tensioni: sono decine di questi tifosi che hanno forzato il loro ingresso per essere i primi a poter tributare il loro omaggio a Maradona (FOTO).

Dopo una lunga attesa all'esterno dell'edificio sulla Plaza de Mayo i visitatori debbono superare i controlli di sicurezza per poter entrare nell'edificio e poi sfilare a qualche metro di distanza dalla bara. La gente può sostare qualche secondo, lanciare fiori, bandiere e magliette, materiale che viene subito raccolto dagli addetti alla sicurezza. La bara, di legno chiaro, è chiusa, coperta da una bandiera argentina, da una maglietta della nazionale con il numero 10 e da un'altra del Boca Juniors. La fila delle alle 7 locali del mattino è di centinaia di metri, prolungandosi fino all'Avenida 9 de Julio.

Nelle ore precedenti all'apertura della camera ardente al pubblico, nella sala dove si trovano i resti di Diego Maradona sono entrati i famigliari (la ex moglie Claudia Villafane e le figlie Dalma e Giannina) e numerosi calciatori ed amici storici del 'pibe de oro' (Carlos Tevez, Martin Palermo, i membri della nazionale argentina vittoriosa a Messico 1986, e Guillermo Coppola. Nella notte è stata nella sala dove dieci anni fa fu reso l'estremo omaggio all'ex presidente Nestor Kirchner anche l'ultima fidanzata di Maradona, Vernica Ojeda, con il figlio Dieguito Fernando.

La salma di Diego Armando Maradona sarà inumata oggi nel cimitero 'Jardin de Bella Vistà, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Do¤a Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all'Afp. Creato negli anni '80, si tratta di un cimitero privato immerso nel verde, a 35 chilometri da Buenos Aires.

