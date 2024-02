Venerdì 2 Febbraio 2024, 07:27 - Ultimo aggiornamento: 07:29

Salperà domenica 11 febbraio dalle coste di Gibuti, di fronte allo Yemen, la nave "Federico Martinengo", la fregata missilistica della nostra Marina militare dispiegata nel Mar Rosso nell'operazione a guida europea "Atalanta" contro la pirateria. Ma stavolta il compito sarà di vigilanza marittima e a garanzia della libertà delle rotte commerciali, a protezione delle unità mercantili contro gli attacchi dei guerriglieri yemeniti Houthi filo-iraniani nel quadro dell'altra operazione Ue Aspides.

Lo spiegamento di forze

#italia #guerra #houthi #marrosso #aspis #ue #usa ♬ suono originale - Il Messaggero @ilmessaggero.it Tre navi e un migliaio di militari Ue, tra operativi e di supporto. Dopo il via libera arrivato dal Consiglio europeo dei ministri degli Esteri, inizia a riempirsi il contenitore della missione “Aspis” a difesa dei mercantili in viaggio nel Mar Rosso. Al netto dell’accelerazione provata ad imprimere anche dal ministro Antonio Tajani per i dettagli operativi bisognerà attendere ancora. Tuttavia lo schema su cui si sta ragionando è quello di inviare ad incrociare le rotte dei cargo che attraversano il pericoloso stretto di Bab el-Mandeb tre differenti fregate con a bordo sistemi anti-razzo e anti-drone. A fornirle dovrebbero essere i principali proponenti della missione, ovvero Italia, Francia e Germania. #ilmessaggero

Gli assetti

Il ruolo Ue

È il ministro della Difesa, Guido Crosetto, reduce dalla riunione coi suoi colleghi a Bruxelles, a informare le Commissioni Difesa di Camera e Senato sull'impiego del "Federico Martinengo" e su quello, possibile, dei nostri avanzati aerei-radar già attivi sul fronte Est della Nato, i G550 Caew del 14° Stormo dell'Aeronautica militare. In pratica, radar volanti dotati di un sistema multi-sensore con funzioni di sorveglianza aerea, comando, controllo e comunicazioni. È questo, al momento, l'apporto che l'Italia potrà dare alla missione Aspides guidata da Atene, che avrà il suo quartier generale a Larissa, in Grecia, e il cui comando potrebbe passare da Atene a Roma in futuro. «Auspichiamo dice Crosetto la partecipazione di Paesi arabi moderati che volessero unirsi a questo sforzo collettivo di sicurezza, e dell'India». Egitto e Arabia Saudita sono tra i Paesi più interessati a una vigilanza che affianchi quella anglo-americana Prosperity Guardian, che a differenza delle altre presenti nell'area ha un assetto anche offensivo: a ogni attacco degli Houthi ne bombarda le postazioni a terra. L'Italia, dice Crosetto, concorrerà quindi alla Aspides «con almeno una nave nel Mar Rosso per 12 mesi e stiamo valutando la possibilità di fornire assetti aerei con capacità di sorveglianza e raccolta dati».In pratica, i nostri velivoli-radar dovrebbero monitorare ogni minima mossa sospetta degli Houthi. Si tratta di scelte inevitabili, spiega Crosetto, di fronte a una «minaccia ibrida globale», perché i missili sui mercantili nel Mar Rosso «minacciano anche la nostra stabilità economica, col rischio di marginalizzare i nostri porti nel Mediterraneo. Noi siamo un Paese esportatore». E c'è di più. Siccome gli Houthi non colpiscono le navi russe e cinesi, questo «crea uno squilibrio competitivo che impatterà in modo violento e asimmettrico su di noi e sulle nostre economie. È uno degli strumenti più efficaci con cui Mosca e Pechino perseguono l'obiettivo di prevalere nella competizione internazionale e guadagnare nuove sfere di influenza rendendo il confronto con l'Occidente insostenibile». Oltretutto, aggiunge il ministro, i miliziani yemeniti valgono militarmente «dieci volte Hamas».Quanto poi al timone della missione UE, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricorda che «l'Italia ha avuto un ruolo di guida, l'iniziativa politica è stata dell'Italia che ha portato con sé la Francia e la Germania». Riguardo alla rotazione del comando di missione, l'importante «è che la missione sia operativa, e che sia garantita la sicurezza delle navi mercantili». Non sarà una missione che colpirà direttamente in Yemen. Non è escluso, però, che il comando in seguito passi anche all'Italia.