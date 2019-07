New York, blackout a Manhattan: 40.000 al buio, treni fermi, teatri e cinema evacuati

Un gigantesco blackout ha creato sei problemi a New York. Ad essere colpita è stata soprattutto Manhattan dove oltre 40'000 sono rimasti senza corrente elettrica. Anche una parte dei cartelloni e degli schermi luminosi di Times Square e l'altrettanto iconica insegna luminosa del Radio Music Hall sono spenti. Buio improvviso nel frequentatissimo mall di Columbus Circle e in molti teatri e cinema, con la gente fatta evacuare dal complesso del Lincoln Center. Caos nella circolazione dovuto anche a gran parte dei semafori spenti.

Interessata daiin particolare la rete della metropolitana, affollata più del solito il sabato sera. La società che gestisce la rete ha comunicato che si sta lavorando per identificare le cause e far tornare i treni a circolare. La zona più colpita dai blackout è quella di Midtown e dell'Upper Side di Manhattan, compresa la stazione di Columbus Circle, che è una delle più trafficate e frequentate da i turisti. Soprattutto il 12 e 13 luglio quando in molti si riversano nel cuore di New York per assistere allo spettacolo del, col tramonto perfettamente allineato alle strade tra i grattacieli. Un fenomeno che si verifica due volte l'anno.

De Blasio rassicura. Il blackout che sta tenendo al buoi gran parte di Manhattan, soprattutto sulla West side, dalle prime informazioni sarebbe stato causato dall'incendio di una centralina elettrica. Lo ha detto il sindaco di New York, Bill de Blasio, rassicurando la popolazione: «Dalle informazioni che ho è solo un problema tecnico e la situazione è sotto controllo», ha affermato, parlando di «enormi disagi» ma lanciando un appello ai media a «non esagerare troppo i fatti». De Blasio è candidato alla Casa Bianca e si trova fuori città per la campagna elettorale.

