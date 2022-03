Guerriero manga dedicato all'Ucraina disegnato da artisti giapponesi

Un guerriero manga che rappresenta i colori dell'Ucraina. Ad ideare Sheva - kun è stato un gruppo di artisti giapponesi del progetto Worldflags che rappresentano i singoli Paesi come guerrieri samurai. Prima di dare vita a questi personaggi di fantasia gli artisti si documentano in merito alla cultura, ai simboli e ai colori dei Paesi. Non è un caso quindi che il guerriero manga ucraino impugni un tridente che campeggia anche sulla bandiera presidenziale ucraina ed è simbolo di quella nazione. Inoltre viene da Kiev, indossa abiti giallo blu e prende il nome dal mitico Shevchenko, il campione di calcio originario proprio dell'Ucraina. L'idea era venuta agli artisti giapponesi già in occasioni della Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo 2020 disputate poi, a causa del covid, nel 2021. Ora i disegnatori nipponici hanno voluto tributare una dedica all'Ucraina che si sta difendendo strenuamente dagli attacchi russi.