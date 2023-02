Mamma vegana contro il costume di Carnevale scelto dalla scuola: «Mia figlia non si vestirà da pescatrice, va contro i miei principi»

Carnevale si avvicina, e anche le polemiche. Una mamma in Spagna si è scagliata contro la scuola perché ha scelto come costume da far indossare alla figlia quello di un pescatore. Mestiere che va contro i suoi principi, come ha indicato su Tiktok.

​Mamma vegana contro il costume di Carnevale scelto dalla scuola, il video

L'utente di TikTok @veganaynormal si lamenta in un video (che ha già collezionato migliaia di visualizzazioni) che a scuola di sua figlia hanno deciso di mascherarsi da pescatori. Aspetto, però, che è contro le sue idee e "attacca i suoi principi morali ed etici". "Un sistema per indottrinarli", ha scritto la donna nel testo che ha preceduto il video, che conta già più di 90mila visualizzazioni e migliaia di commenti.

Il web si divide

Alcuni sono a favore del rispetto della volontà di madre e figlia e di non essere costretti a vestirsi da pescatori. Professonisti il ​​cui compito principale è cacciare il pesce, aspetto che contrasta con la loro etica vegana. Molti altri non capiscono l'affermazione e criticano che le donne si concentrino su questioni così banali quando ci sono altri tipi di problemi. "Le maestre per 1.500 euro al mese sopportano 30 bambini per classe che urlano, per di più devono sopportare la madre vegana", ha scritto un utente di Twitter a proposito del controverso video che ha aperto il dibattito su social networks.