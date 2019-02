Uccide il figlio di 2 anni e brucia il corpo: i resti trovati nella sua borsetta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una giovane mamma ha ucciso il suo bambino, ha smembrato il suo corpo e bruciato i resti. Poi ha raccontato agli investigatori che era stata aggredita e qualcuno aveva rapito suo figlio,, di 2 anni. La polizia delha accusato, 24 anni, di omicidio dopo aver trovato alcune parti del corpo del piccolo nella sua borsetta e altri resti bruciati raccolti in alcuni sacchi in un capannone sotto casa della famiglia vicino a, capoluogo della Contea di. La donna è accusata di omicidio di primo grado e vilipendio di cadavere.Da quando è scoppiato il caso sono apparse immagini sui social che la mostrano in posa in abiti succinti. «Era ossesionata dai selfie», dicono gli abitanti del quartiere sotto choc. «Una violenza inaudita, non riusciamo a darci una spiegazione». E intanto i commenti rimbalzano sul web da un social a un altro. La polizia ha dichiarato alche Nakira aveva inizialmente riferito di essere stata aggredita venerdì sera mentre camminava con il bambino nel passeggino e l’altro più piccolo in braccio. «Qualcuno mi ha spinto a terra e preso a calci e poi è fuggito via con Daniel», ha raccontato agli agenti. Ma dopo averla interrogata hanno trovato incongruenze nella sua storia. A quel punto hanno perquisito la sua abitazione e trovato resti umani. Subito dopo è stata sottoposta al test della macchina della verità che è fallito. Nakira ha poi ammesso durante l’esame di aver ferito il ragazzino. Le indagini proseguono.