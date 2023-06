Mamma toglie la torta a una bambina di 3 anni non invitata alla festa della figlia: «Non puoi mangiarla»

Una mamma ha tolto la torta a una bambina che non era stata invitata al compleanno della figlia. Situazione che ha mandato su tutte le furie la madre della piccola, che si è sfogata su TikTok. Tutto è iniziato quando la famosa tiktoker Kat Stickler, 28 anni, ha portato sua figlia di 3 anni Mary-Katherine (MK) in un parco di quartiere in Florida per giocare. Mentre era nello spazio verde, la ragazzina ha stretto amicizia con alcuni bambini che erano lì per una festa di compleanno.

La frase che scatena la polemica

Quando i genitori alla festa di compleanno hanno iniziato a servire la torta, la figlia si è messa in fila con il resto dei bambini perché stavano giocando insieme. Dopo che le è stato servito un pezzo, la madre del bambino che festeggiava il compleanno glielo ha portato via. "Non puoi mangiare questa torta, ok? Questa non è la tua festa di compleanno.

Questi non sono tuoi amici".

I commenti

Mentre alcune persone sosteneva la mamma, altre pensavano che fosse sbagliato che permettesse a sua figlia di restare in giro durante il taglio della torta. "Anche se è molto maleducato, è giusto che la mamma dica alla figlia di non prendere la torta perché tecnicamente non è stata invitata".