Ha 14 tatuaggi sul volto: «La gente mi accusa e cambia strada quando mi vede, ma sono una buona mamma»

Claire è abituata a ricevere qualche occhiata di troppo quando è in giro con i suoi figli. Lei stessa racconta che diversi «estranei cambiano strada quando mi vedono». Questo perché ha 14 tatuaggi sul volto oltre al corpo tutto disegnato. Fa quasi spavento, appure la mamma di quattro figli non permetterà a nessuno di dirle che è «un genitore inadatto», soprattutto perché è ricoperta di tatuaggi dalla testa ai piedi. Queste «14 opere d'arte» sul suo viso causano «molta indignazione».

Claire è stata bollata come una "criminale" e fatta sentire come una "cattiva mamma". «C'è questo enorme malinteso che se hai un tatuaggio sul viso, sei selvaggio e irresponsabile o un criminale, il che è così lontano dalla verità», ha raccontato la donna al tabloid The Sun. Claire ha detto che in molto dicono che ha rovinato il suo aspetto. «Ho anche sentito domande come "Perché dovresti farlo?" E commenti come "Eri così carina!'"».

Il suo primo tatuaggio lo ha fatto a 15 anni, poi ha continuato a tatuarsi il corpo con stelle, sirene e un ritratto sul collo e sul petto. Mentre si preoccupava di ciò che la gente avrebbe pensato, la mamma - con bambini di età compresa tra i sei mesi e i 12 anni - da allora ha cambiato tono. «Non devo difendermi e non vale la pena spendere le mie energie», ha insistito.

«Sono una brava mamma, ho un'attività di successo e ho una relazione sicura. Non c'è niente di selvaggio nella mia vita e non amo niente di più di una notte in pigiama!». Lavorando nella vendita al dettaglio e in un ufficio, Claire era abituata a coprire i suoi tatuaggi con «maglie a collo alto e sciarpe tutto l'anno». Tuttavia, dopo un brutto spavento per un cancro scoperto all'età di 25 anni, ha subito capito che era importante vivere una vita spensierata.

«A quel tempo ero preoccupata di essere giudicata, ma ho capito che la vita era troppo breve». Così si è fatta tatuare la "regina" sopra il sopracciglio destro. Nonostante la "libertà" che ha provato dopo essersi fatta tatuare il viso per la prima volta, Claire sapeva che avrebbe ricevuto commenti brutti e sguardi pesanti.