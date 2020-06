Mamma 51enne ritrovata sgozzata in un fiume: arrestata la figlia 14enne e l'amico

Cosa si nasconda dietro quel piano di morte rimane avvolto di mistero. Per adesso gli unici elementi in mano agli investigatori sono il cadavere di una donna di 51 anni, sua figlia di 14 anni finita in manette e un 19enne in carcere con l’accusa di aver ucciso e occultato il corpo.



Divna Rosasco, 51enne di Cresskill, nel New Jersey, è stata trovata morta nel parco Overpeck Creek di Teaneck, nel New Jersey: il marito ne aveva denunciato la scomparsa lunedì notte e il suo corpo è stato ritrovato non molto tempo dopo da un ufficiale della contea di Bergen che, durante un controllo di routine, si è imbattuto in un suv abbandonato.

Accanto alla vettura di Rosasco, parcheggiata vicino al molo, c’era del sangue: l’agente ha immediatamente chiamato la centrale e un gruppo di poliziotti è arrivato sul posto, supportato dall’unità cinofila che ha indirizzato le ricerche verso il torrente.



La polizia ha detto che il corpo di Rosasco è stato trovato dentro un sacco che era stato riempito di terriccio e detriti per farlo rimanere sul fondale e non farlo riemergere. Il cadavere era avvolto in un lenzuolo e aveva un sacchetto di plastica sulla testa che era stato legato con del nastro adesivo.



Non è chiaro a che ora sia morta Rosasco, ma le autorità credono che il suo corpo non sia rimasto a lungo in auto. Dai primi rilievi sul cadavere è emerso che la donna aveva la gola tagliata e una serie di ferite inflitte sul corpo con una lama. Dopo una veloce indagine Nicolas Coirazza, 19enne di Lodi, nel New Jersey, è stato arrestato e accusato di omicidio, occultamento di cadavere, manomissione delle prove, possesso di arma e inquinamento delle prove.In manette è finita anche la figlia di Rosasco, anche se non è chiaro quale sia stato il suo ruolo nell’omicidio. Di sicuro era con il 19enne mentre la madre veniva uccisa e il suo corpo veniva gettato in fondo al torrente. Avvolto nel mistero anche quale sia il rapporto tra i due giovani e cosa li abbia spinti a uccidere.