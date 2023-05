Mamma mangia cioccolatini regalati per il compleanno e muore a 54 anni. «Erano avvelenati»

Una mamma brasiliana è morta dopo aver mangiato dei cioccolatini che le erano stati regalato da un misterioso mittente per il suo compleanno. La famiglia teme sia stata avvelenata. La polizia di Rio de Janeiro ha avviato un'indagine sulla morte improvvisa della 54enne Lindaci Viegas Batista de Carvalho.

Il misterioso regalo

Gli agenti stanno indagando se i cioccolatini che le sono stati inviati sabato insieme a un mazzo di fiori siano stati avvelenati.

Susane Martins da Silva foi presa na última quarta-feira (24). Ela é acusada de ter enviado bombons envenenados para Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos. O crime teria sido motivado por ciúmes da vítima, que estaria se relacionando com o ex-namorado de Susane. pic.twitter.com/eT4CXB6tYz — Crimes Reais (@CrimesReais) May 26, 2023

Le analisi

In seguito alla morte della sua amata sorella, Lenice Batista ha affermato che un esperto di un corpo forense in Brasile, l'Instituto Medico-Legal, aveva indicato che nel corpo della vittima era presente del veleno per topi.

Le convulsioni

Sua sorella ha ricordato come la signora Carvalho abbia iniziato a sentirsi male poco dopo. I suoi occhi hanno roteato all'indietro e ha iniziato ad avere le convulsioni, ha detto la signora Batista. La mamma è stata dichiarata morta quando è arrivata in ospedale a Rio de Janeiro.

I dubbi sull'ex marito

Anche il figlio della sig.ra Carvalho aveva assaggiato il cioccolato, ma lo aveva sputato per via del sapore strano. Lui, non si è sentito male. Dopo la sua morte, l'ex marito della signora Carvalho ha affermato di aver scherzato quando ha detto di aver inviato il regalo. La Batista ha detto che non lo considera un sospetto dato il rapporto positivo che hanno condiviso.

I sospetti

Secondo gli agenti di polizia del 20° DP (Vila Isabel), Susane Martins da Silva credeva che il suo ex marito avesse una relazione sentimentale con la vittima. Si tratta della principale sospettata che è stata arrestata.