Mamma usa vecchi braccialetti e mangia gratis al resort insieme alla figlia: «Non se ne sono accorti»

Una mamma di 39 anni è riuscita a intrufolarsi di nascosto in un resort di lusso insieme a tutta la famiglia. «Cibo gratis in quantità e servizi da sogno», ha raccontato. Roxanne Balciunas è partita dall'Inghilterra ed è andata in vacanza in Turchia. Grazie a un piccolo "trucco", è riuscita a garantire ai suoi un'esperienza a 5 stelle e totalemente gratuita. «Chiamatemi pure ladra, ma la mia esperienza mi è piaciuta», ha commentato in un video pubblicato su TikTok. Ecco come ci è riuscita.

Coppia invita un lama come testimone dello sposo al matrimonio: «È stato un sogno»

La vacanza extra lusso senza pagare

Secondo quanto raccontato, Roxanne Balciunas è stata al Ramada Hotel & Suites di Kusadasi, in Turchia, insieme ai suoi due figli lo scorso maggio.

Quasi due mesi dopo, il 7 luglio, ci è tornata gratis. No, non si tratta di un pacchetto 2x1. La mamma 39enne ha raccontato di aver tenuto da parte i braccialetti dell'all-inclusive e di esserci riandata. Stavolta, senza sborsare nulla. Nel suo video si è vantata di aver mangiato e bevuto gratis.

Cosa ha detto la mamma

«Non hanno controllato i miei braccialetti quando sono entrata per la prima volta. Visto che li indossavo, nessuno ha controllato perché potevano vedere che ne indossavo uno - ha detto la donna -. Mio figlio ha pensato che fosse divertente. Ogni volta che mangiavamo qualcosa, diceva "patatine gratis, cibo gratis". È stato eccitante proprio perché era tutto gratuito. Credo di aver mangiato di più questa volta rispetto all'ultima volta che abbiamo pagato». La donna ha anche affermato che la famiglia "è stata fortunata" perché l'hotel ha utilizzato quella settimana gli stessi braccialetti colorati che avevano durante il suo soggiorno a maggio.