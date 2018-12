Mamma disperata negli Usa: «Aiutatemi a trovare un cuore nuovo per la mia piccola Rori» Video

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'appello per Rori, una bimba di 16 mesi, arriva da Louisville nel Kentucky: la mamma Jennifer cerca un cuore per la sua piccola che è nata con un'irreversibile malformazione cardiaca. «L'unica speranza, dopo una lunga serie di interventi - ha scritto - è un trapianto». Così la madre di Aurora "Rori" Shane ha creato una pagina Facebook per allargare le possibilità - pochissime - di trovare il più in fretta possibile un donatore per la piccola che viene definita "una combattente" per come ha affrontato finora il calvario delle operazioni. La bimba, attualmente ricoverata all'ospedale dei bambini di Norton, è naturalmente in lista d'attesa, ma i cuori adatti a questi trapianti sono sempre pochissimi.Al di là del dramma della figlia, con la pagina Facebook "Hope for Rori" la donna vuole comunque raggiungere più persone possibili per sensibilizzarle sul tema della donazione degli organi.