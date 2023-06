Mamma chiede soldi al posto dei giocattoli per il compleanno della figlia di 5 anni: «Lo scrivo nell'invito, è maleducato?»

Non è insolito optare per un regalo in denaro in occasione di compleanni o ricorrenze importanti, un'usanza che soitamente è relegata ai membri più stretti della famiglia e che di recente è stata estesa anche agli amici tramite la creazione di apposite liste regalo. Nulla di strano. Ma lo scenario cambia se a chiedere soldi in dono ai genitori degli invitati per il compleanno di una bambina che si appresta a compiere 5 anni è la mamma. La donna ha chiesto consiglio sulla sua idea via social, cercando il parere di altri genitori. Vediamo cosa le hanno risposto.

Soldi per il compleanno della bambina

La donna, che ha voluto rimanere anonima, ha spiegato il suo punto di vista in un gruppo Facebook riservato ai genitori. «La mia bambina di quattro anni - scrive in un posto - ne compirà presto cinque e stiamo organizzando una festa di compleanno per lei. È giusto fare presente nell'invito che preferiremmo contributi in denaro piuttosto che regali? L'intenzione è quella di fare una raccolta e poi convincerla a comprare un regalo a sua scelta.

Viviamo in una casa con due camere da letto, quindi non abbiamo molto spazio per un'enorme quantità di giocattoli». La mamma ha concluso chiedendo consiglio agli altri genitori per sapere se anche loro lo avrebbero fatto e, in caso affermativo, come formulare la richiesta per non apparire scortese.

I commenti

La maggior parte delle mamme è rimasta sorpresa dall'idea e ha convenuto che richiedere denaro per una bambina di quattro anni non è molto educato. Una donna ha scritto: «Personalmente penso che sia un po' maleducato e se chiedi denaro contante potresti mettere a disagio le persone». Un altro ha osservato: «Non l'ho mai visto fare per una festa per bambini, solo matrimoni...Non credo che le persone sarebbero felici di leggere quell'invito. Li mette nella scomoda posizione di cercare di capire l'importo 'giusto' da dare. Questo è imbarazzante, soprattutto se si tratta di un compagno di asilo/scuola che non conosci molto bene. Inoltre, penso che parte della gioia alla loro età sia aprire i regali e ricevere una sorpresa». «Davvero maleducato. Inoltre, i bambini adorano fare shopping per i loro amici. Se non hai spazio per molti giocattoli, invita semplicemente un gruppo più piccolo di persone», si legge in un altro commento.