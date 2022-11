Mamma invita gli amici del figlio alla festa e chiede di pagare: «Sono 7 euro a testa»

Una mamma si è infuriata dopo che le è stato chiesto di pagare perché i suoi figli partecipassero alla festa di compleanno di un compagno di classe. Così ha deciso di raccontare quanto le era accaduto sul portale Mumsnet. «I miei figli, di uno e due anni, sono stati invitati a una festa di compleanno - si legge nel post -. Non vedevo l'ora che i miei ragazzi partecipassero». Ma il posto scelto è a 90 minuti da casa sua, non proprio vicino. «Incluso il carburante e un regalo, la giornata mi costerà circa 60 euro. Oggi ho ricevuto una telefonata per confermare se andremo. Mi è stato detto che costerebbe 7 euro a ciascuno di noi per coprire il costo dell'ingresso. Ora, forse sono all'antica, ma quando inviti qualcuno a una festa, non gli dici che deve pagare».

Festa di compleanno a pagamento, i suggerimenti di boicottarla

La maggior parte degli utenti ha suggerito alla mamma di boicottare la festa. Un utente ha aggiunto: "Sicuramente non sei irragionevole. Pianifichi la festa che ti puoi permettere, non quello che presumi che i tuoi ospiti vogliano pagare". Un altro utente ha dichiarato: "Questo è molto imbarazzante. Non ho mai sentito parlare di genitori che hanno contribuito al costo della festa di compleanno di un altro bambino prima d'ora. Se le persone che ti hanno invitato non potevano permettersi di organizzare una festa, avrebbero potuto organizzarne una più economica a casa loro con alcuni palloncini, cibo per le feste e poi non avere la sfacciataggine di chiedere alle persone di pagare per partecipare".