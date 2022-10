Mamma in difficoltà con le bollette: costretta a dire al figlio di non aspettarsi regali a Natale

Sarà un Natale diverso per tantissime famiglie. Colpa della crisi e specialmente del caro bollette, che costringerà milioni di persone in tutto il mondo a dei sacrifici. Quelli che una mamma inglese ha già spiegato al figlio, al quale ha detto di non aspettarsi regali di Natale. Perché come se non bastassero i nuovi prezzi dell'energia, la donna ha anche perso il lavoro. È la storia di Christine Borton, che da madre single ha lottato per pagare le bollette dopo aver perso il lavoro di assistente sociale per dei problemi di salute.

Il Natale difficile

La donna, di Birmingham, ha detto al figlio di 10 anni che quest'anno difficilmente riuscirà a fargli un regalo per il giorno di Natale. La 38enne ha fatto affidamento sul banco alimentare locale per sfamare la sua famiglia nell'ultimo anno. «Non faccio una buona spesa di alimentari da quasi un anno. L'ultima volta è stato a dicembre scorso ma solo perché sono stata aiutata da alcune persone molto gentili. Quando lo dico alle persone non mi credono ma è vero e se venissero a casa mia in questo momento e guardassero nel mio congelatore tutti vedrebbero che è vuoto». Christine, che sta cercando di trovare un lavoro, ha chiesto al governo di sostenere meglio le famiglie in difficoltà durante l'inverno. «Non credo che il governo stia prendendo sul serio questa crisi. Hanno dato un po' di soldi per aiutare con l'energia, ma per quanto riguarda il gas? E il cibo?».