giovedì 6 novembre 2025, 00:32

La vittoria di Zohran Mamdani a New York ha provocato una reazione nervosa alla Casa Bianca. Donald Trump, che aveva investito capitale politico per ostacolare il giovane socialista afroasiatico, ieri mattina ha parlato di una notte «non buona per i repubblicani» e ha riconosciuto che lo shutdown federale «è stato un grande fattore, negativo per noi». Poi l’inatteso sollecito: «Dobbiamo riaprire il governo subito, anzi immediatamente».

Trump non si congratula e dà la colpa allo shutdown

Una brusca inversione rispetto alla linea di durezza che aveva alimentato fino al giorno prima, quando aveva imposto ai senatori di rifiutare ogni compromesso con i democratici. Su Truth invece aveva spiegato il risultato sostenendo che era stata la sua assenza dalle schede a deprimere il voto repubblicano, unito allo shutdown: «Queste sono state le due ragioni per cui i repubblicani hanno perso le elezioni», ha scritto. In sostanza, ha cercato di leggere la sconfitta alle urne non come una bocciatura del suo movimento, ma come una punizione legata al caos del blocco delle attività federali che, nella sua lettura, è colpa dei democratici, che ha accusato di essere dei «kamikaze» che vogliono «distruggere il Paese». E poi. «La gente comincerà a lasciare New York, fuggiranno dal regime comunista. Vediamo che cosa fa un comunista a New York», ha detto il presidente.

L'IRRITAZIONE

Il colpo che più ha irritato Trump è arrivato dallo stesso Mamdani. Nel suo discorso di vittoria, il sindaco eletto si è rivolto direttamente al presidente: «So che stai guardando. Allora alza il volume». Pochi minuti dopo, su Truth social, Trump rispondeva con un minaccioso «...and so it begins!», a evocare lo scontro frontale. E a dare un assaggio di cosa ci aspetta, si è anche rifiutato di fare la tradizionale telefonata di congratulazioni al neosindaco. Ma in realtà aveva già preparato il terreno. Nelle settimane precedenti al voto, aveva definito Mamdani «un comunista», e aveva ammonito che sotto la sua guida New York sarebbe diventata «un disastro economico e sociale». Aveva anche minacciato che sarebbe stato «difficile» per lui «dare molti fondi a New York».

L’AFFONDO

Il giorno del voto era arrivato un ulteriore affondo, e aveva accusato Mamdani di essere un «odiatore degli ebrei» e aveva definito «stupidi» gli elettori ebrei che lo avessero sostenuto.

A sorpresa, Trump aveva perfino appoggiato Andrew Cuomo, l’ex governatore sconfitto da Mamdani alle primarie e ricandidatosi come indipendente. Un endorsement talmente paradossale che l’ex sindaco Bill de Blasio lo aveva liquidato come «kiss of death», il bacio della morte.

Le critiche contro il giovane neo-sindaco tuttavia nascondono un interesse machiavellico nella sua vittoria sia di Trump che dell’intero partito repubblicano. Già da tempo, infatti, si stanno preparando a usarne il nome come «alfiere della sinistra radicale», perfetto spauracchio da agitare negli Stati e nei distretti in bilico del Paese alle elezioni di metà mandato l’anno prossimo. A scrutinio ancora in corso, consulenti vicini a Trump già parlavano della necessità di «mostrare all’America cosa succede quando governa l’estrema sinistra».

