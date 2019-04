Maldive: chiuse urne per elezioni parlamentari, affluenza 78%

Si sono concluse senza incidenti e con un'alta affluenza del 78% le elezioni parlamentari nelle Maldive. Prevista per le 18, la chiusura dei seggi è stata estesa di due ore di fronte alle lunghe code davanti ai seggi. I primi dati sono attesi domani, ma il risultato ufficiale sarà reso noto il 12 aprile. I 264mila elettori devono scegliere gli 87 deputati del parlamento. I due principali partiti in lizza sono il partito Democratico delle Maldive (Mdp) dell'ex presidente ambientalista Moahammed Nashhed e una coalizione guidata dall'ex presidente Abdulla Yameen. Il presidente Ibrahim Mohammed Solih ha esortato a votare per l'Mdp, in modo da assicurare un governo stabile che possa sostenere le riforme da lui promesse quando è stato eletto lo scorso settembre. © RIPRODUZIONE RISERVATA