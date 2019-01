Malaysia, il re Muhammad V rinuncia al trono e fugge con la top model

Ultimo aggiornamento: 09:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Meglio l'avvenente modella che il trono. Non ha avuto dubbi il sultano, che infatti non è più il: ha abdicato (per la prima volta nella storia del paese asiatico), abbandonando la corona per fuggire insieme al suo nuovo amore, Oksana Voevodina (25 anni), vincitrice del concorso di bellezza per Miss Mosca nel 2015.La ragazza si sarebbe pure convertita all'Islam, cambiando il nome in Rihana Oxana Gorbatenko. E così il re - in carica dal 2016 - è diventato un ex per i suoi sudditi, annunciando dopo la fuga le avvenute nozze (nello scorso novembre) con la top model.Il gossip ora impazza non solo in Malaysia ma su tutto il web, dove vanno a ruba le foto del 49enne Muhammad V in dolce compagnia della sua fiamma moscovita: ufficialmente l'ex sovrano era malato e quindi lontano da Kuala Lumpur per curarsi, in realtà si metteva felicemente in posa a Mosca proprio in occasione del matrimonio che ha imbarazzato l'establishment malese.