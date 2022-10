Scopre di avere un tumore, costruisce una casa sull'albero per i figli: ma è abusiva

Quando John ha scoperto di avere un raro tumore a 42 anni ha iniziato a pensare cosa avrebbe voluto lasciare ai suoi figli. Così ha scelto di investire i suoi risparmi e ha costruito una casa sull'albero di lusso, trasformata in una struttura ricettiva. Ma ora ha paura che la sua costruzione venga abbattuta perchè priva di permessi: «A causa della malattia non avevo molto tempo, ho dovuto agire prima e poi fare richiesta per sanare la struttura» ha detto ai giornalisti inglesi.

John e la decisione di costruire la casa

John Kitson ama la natura e ha lavorato tutta la vita per tutelare la natura in una tenuta nei boschi della Cornovaglia. Nell'aprile 2019, a 42 anni, gli è stato diagnosticato un melanoma oculare, una forma di tumore agli occhi e allora ha scelto di lasciare qualcosa alla sua famiglia e ai suoi tre figli, qualcosa di unico che dimostrasse il suo rapporto speciale con la natura. Ha così costruito una casa di lusso sull'albero in un bosco appartato a Morval, vicino a Looe.

Il progetto finito è una meravigliosa dimora di lusso (costata ben 100mila sterline). Si chiama "Cornish Treehouse" ed è una moderna struttura sopraelevata in legno con Wi-Fi disponibile a partire da 195 sterline a notte.

Tutti i materiali e gli interni sono stati attentamente considerati per celebrare gli elementi naturali e la casa è piena di finestre che mostrano in ogni momento l'ambiente circostante per sentirsi immersi nella natura. La Cornish Treehouse ha ricevuto il suo primo visitatore all'inizio del 2022 e fortunatamente John ha potuto accoglierlo personalmente.

La casa sull'albero non ha i permessi

C'è però un problema: la costruzione non ha ottenuto dal comune i permessi necessari per la costruzione. Se la richiesta di "sanatoria" non verrà accettata, dovrà essere distrutta.

Secondo quanto ha detto ai media inglesi, l'uomo temeva «di non avere abbastanza tempo per aspettare che i funzionari firmassero il suo "progetto dei sogni"». «Semplicemente non volevo aspettare, non volevo andare in giro ad aspettare mesi per i progettisti rischiando di non essere in grado di vedere la mia casa finita».

L'uomo ha detto che si rende conto che la sua giustificazione non basta. Ma afferma che «Se me lo faranno demolire, dovrò obbedire ma mi spezzerà il cuore».

