Maialina viene data in adozione, ma il nuovo proprietario la uccide e la mangia: il triste destino di Roma

Si chiama «Roma», come la capitale italiana. Non è una città ma bensì una piccola maialina data in adozione da una coppia argentina e poi uccisa e mangiata dal nuovo proprietario.



Gli animali domestici occupano un posto importante nella vita dei loro proprietari, proprio come per la famiglia di Roma, un porcellino che una coppia argentina ha dato in adozione perché non aveva più modo di accudirla. Sfortunatamente, e contrariamente a quanto si aspettava la coppia, il nuovo proprietario lo ha mangiato.



Cosa è successo

Roma è un tipo di maiale piccolo che non tende ad aumentare le sue dimensioni. Tuttavia, Roma è cresciuta più del normale e la coppia non aveva abbastanza spazio in casa per garantire loro una buona qualità di vita. Per questo decidono, con loro grande rammarico, di darla in adozione. Le condizioni che la coppia chiedeva erano semplici: una nuova famiglia che avesse abbastanza spazio in casa e che potesse dare amore al proprio porcellino e dedicargli del tempo.





ha accolto l'invito e ha adottato Roma. Durante i primi giorni , il nuovo proprietario è rimasto in costante contatto con la coppia e ha inviato loro delle fotografie in modo che potessero vedere il maiale. La situazione è cambiata quando sui social è emerso che Medina e i suoi amici stavano preparando un barbeque con il maialino.

La precedente proprietaria del maiale, Mariela, ha deciso così di contattare Medina per verificare che Roma stesse bene. Contrariamente a quanto è accaduto, Medina ha mentito dicendo che aveva affidato il maiale a un'altra famiglia.



Il mancato lieto fine

L'attivista difensore degli animali Fernando Pieroni ha dato voce a questa storia sui suoi social network e ha denunciato Medina per abusi sugli animali . Inoltre, intenterà una causa civile per danni e pregiudizi contro i precedenti proprietari. «Quello che ha fatto è terribile. Oltre al fatto che milioni di maiali vengono uccisi, ciò che ha fatto questo ragazzo è estremamente cinico», ha detto.



Da parte sua, Medina ha assicurato di non aver adottato Roma e afferma che la foto che circola sui social è un montaggio. Si dice che abbia adirittura venduto Roma a un macellaio per una buona somma di denaro.