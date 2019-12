Indossa un maglione brutto e hai in regalo l'imbarco prioritario in aereo

Il prossimo 20 dicembre negli Stati Uniti si celebra il National Ugly Sweater Day, la Giornata nazionale del maglione brutto. E una compagnia aerea americana, la Alaska Airlines, lancia una promozione: chi ne indossa uno ha in regalo l'imbarco prioritario. La società ha inserito questa sua iniziativa nell'ambito di quelle che sta organizzando per il Natale che prevedono, tra l'altro, cocktail dedicati alle feste con tanto di decorazioni a fiocchi di neve.

"Celebrare l'Ugly Sweater Day è un altro modo per rendere le vacanze una priorità", ha dichiarato Natalie Bowman, responsabile marketing della compagnia.

Per partecipare basta postare le foto sui social e taggarle usando gli hashtag #iFlyAlaska e #UglySweaterDay.

La Giornata nazionale del maglione brutto, alla sua terza edizione, è nata negli Usa con uno scopo benefico per finanziare progetti di solidarietà per l'infanzia. Ma c'è anche un altro obiettivo: disfarsi di quei maglioni, dai colori e dai disegni di dubbio gusto, che in questo periodo possono essere regalati in occasione del Natale.

