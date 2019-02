La mamma le vieta il telefonino, bimba di 9 anni si impicca con la cintura

Si è impiccata a nove anni perché le era stato impedito di usare il cellulare. La tragedia è avvenuta nel quartiere del Bronx a New York, dove una ragazzina si è legata una cintura intorno al collo e si è tolta la vita dopo che la madre le aveva detto che era troppo presto per usare lo smartphone. È stata la stessa madre a scoprire il cadavere della bambina.

Secondo quanto scrive il New York Post, la ragazzina si era svegliata presto e aveva chiesto il telefono per collegarsi a YouTube, ma la madre glielo aveva proibito per l'orario inappropriato. Secondo il racconto di alcuni vicini, inoltre, la bambina era la più piccola di quattro fratelli, di solito sempre incollati al loro smartphone. Non è chiaro se prima di togliersi la vita abbia lasciato un biglietto.

Ultimo aggiornamento: 19:07

