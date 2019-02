Svuota una bottiglia d'acqua sulla figlia di 9 mesi: «Te lo meriti, mi svegli tutte le notti»

Ultimo aggiornamento: 15:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gettamentre dorme e finisce nei guai. Caitlin Alyse Hardy, del South Carolina, ha girato un video, che ha poi, mentre versa il contenuto di una bottiglia di acqua sulla faccia della sua bambina per svegliarla. La donna ha detto di essersi volutada tutte le volte che piangendo la sveglia nel cuore della notte.Non contenta del gesto violento fatto ai danni della bimba che stava dormendo beatamente, rischiando anche di soffocarla, la donna ha postato su Facebook le immagini commentandole con irritazioni dei confronti della figlia. Il video è stato visto da diverse persone e tra loro, una dei suoi amici, ha deciso di denunciare la mamma. Nelle immagini la bambina, dopo il getto d'acqua, inizia a sputare e a tossire tra le risa della donna: «È la ricompensa per svegliarmi a tutte le ore della notte», ha poi scritto.La donna, come riporta la s tampa locale è stata arrestata con l'accusa di maltrattamenti e privazione del necessario sostentamento alla figlia. Ora sono in corso altre indagini ma pare che anche gli altri suoi 3 figli abbiano subito violenze da parte della mamma.