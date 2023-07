Madre uccide accidentalmente sua figlia investendola con la barca

Una bambina di 6 anni, in vacanza a Lake Pleasant in Arizona con la sua famiglia, è caduta in acqua senza che nessuno se ne accorgesse ed è stata investita dalla barca guidata, secondo alcuni testimoni, dalla madre. Sul luogo del terribile incidente la polizia della contea di Maricopa che ha confermato quanto accaduto: «Un gruppo di 12 persone composto da due famiglie si trovava su una barca dalle 7 del mattino a Lake Pleasant, un'importante attrazione turistica situata a circa 50 miglia a nord di Phoenix. Alle 11 del mattino, una delle famiglie ha chiamato il numero di emergenza del 911 per segnalare che la loro giovane figlia era stata colpita dall'elica della barca». Il comunicato dello sceriffo locale si conclude così: «I testimoni sulla scena hanno confermato che la madre della ragazza era alla guida della barca quando, all'insaputa della famiglia, la ragazza era in qualche modo caduta in acqua». Secondo i media locali l'elica della barca avrebbe amputato la gamba della bambina ferendola mortalmente