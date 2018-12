Madre si ammala mentre è in vacanza e muore al rientro a casa. «Sembrava influenza»

Tragica e misteriosa morte di una mamma. La donna, madre di due bambini di 9 e 12 anni, è deceduta all'improvviso senza apparente motivo dopo il rientro da una vacanza con la famiglia. Lesley Dinsdale, 46 anni, al rientro dalle vacanze ha avuto per 12 giorni dei sintomi simili all'influenza, poi è morta improvvisamente. I medici stanno cercando di capire le cause el decesso mentre gli investigatori stanno cercando di capire se ci siano delle correlazioni con la recente vacanza della donna, che abita in un villaggio dell'Est Yorkshire, e che con la sua famiglia ha trascorso alcuni giorni a Glaisdale, nel North York.



Suo marito, 60 anni, ha dichiarato:

Non abbiamo avuto la possibilità di salutarci, sono scioccato, devastato e arrabbiato perché Lesley se ne è andata troppo giovane. Il Natale sarà molto difficile per noi - i miei figli sono in stato di shock e non hanno davvero fatto i conti con il fatto che la loro mamma se ne è andata per sempre.

Ultimo aggiornamento: 11:59

