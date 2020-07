Maddie, un giardino di Hannover perquisito dalla polizia: il corpo della bambina potrebbe essere lì

Il caso Maddie McCann, la bambina scomparsa durante una vacanza con i genitori in Portogallo nel 2007, potrebbe essere a una svolta. Un giardino ad Hannover è stato perquisito con l'utilizzo di una escavatrice, su mandato della procura di Braunschweig. A riportarlo è il giornale tedesco Hannoversche Allgemeine Zeitung. Quale sia la relazione tra la perquisizione e il sospetto omicida Christian Brueckner non è stato reso noto dalla polizia, riferisce il tabloid. Brueckner è al momento in custodia cautelare nel carcere di Kiel, nel Nord della Germania.

Police search near Hanover linked to Madeleine McCann disappearance https://t.co/zKakmnDWXB — SkyNews (@SkyNews) July 28, 2020

L'uomo era stato arrestato per un altro crimine sessuale e solo qualche giorno fa, a 13 anni dalla scomparsa della bambina britannica, era stato indicato dall'autorità inquirente come il principale sospettato della sua morte. Brueckner, secondo quanto riporta Sky News, avrebbe vissuto nell'area che ora la polizia sta perquisendo e sul suo cellulare è stata trovata una telefonata effettuata proprio da Praia Da Luz, il luogo in cui è stata vista l'ultima volta la piccola Maddie.

Ermittlungen: Fall „Maddie“: Polizei durchsucht Kleingarten bei Hannover https://t.co/0KwZ4Iy9B3 — Hamburger Abendblatt (@abendblatt) July 28, 2020

