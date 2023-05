Maddie McCann, la possibile svolta e il sospettato: ricerche vicino a una diga artificiale in Portogallo

C'è una possibile svolta nel caso di Maddie McCann, la bambina inglese scomparsa quando aveva solo 4 anni nella regione portoghese dell'Algarve nel 2007. La polizia tedesca ha infatti dato il via ad alcune ispezioni di una diga artificiale che si trova nella città di Silves, non lontano dal posto dove la piccola è sparita ormai sedici anni fa. Questa sarebbe un'area dove più volte sarebbe stato il sospettato della sparizione della piccola, il tedesco Cristian Brueckner. Una fonte ha detto al Daily Mail che «la polizia portoghese offrirà supporto logistico ma l'iniziativa è tedesca e sono stati loro a richiedere il lavoro che si svolgerà questa settimana. Gli ufficiali di Scotland Yard dovrebbero recarsi in Portogallo, ma il loro sarà solo un compito di sorveglianza».

Già tre anni fa erano state realizzate delle ispezioni di alcuni pozzi sempre nella zona dell'Algarve.

Questa operazione nel bacino di Silves durerà due giorni: si tratta della prima grande operazione dal 2014 quando la polizia britannica ebbe il permesso di scavare nell'area di Praia da Luz.

Una squadra di subacquei scandaglierà anche le profondità della diga di Barragem do Arade, ma la maggior parte degli scavi saranno al bosco nei pressi del bacino idrico, che Brueckner aveva definito agli inquirenti il suo «piccolo paradiso». L'80% delle ricerche avverrà a terra, il resto sott'acqua.