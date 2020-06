Maddie, i genitori chiedono alla polizia tedesca le prove che la bimba è morta

I genitori di Madeleine McCann hanno chiesto alla polizia tedesca di mostrare loro le prove che li hanno portati a dichiarare che la bambina era morta, riporta Mirror. A Kate e Gerry McCann non è stato ancora spiegato perché la polizia stia trattando la scomparsa della figlia come un'indagine per omicidio. Detective in Germania e nel Regno Unito stanno lavorando insieme per risolvere il caso, con Christian Brueckner ora indicato come il principale sospettato. La polizia tedesca crede che abbia rapito e ucciso Maddie dopo che i registri telefonici lo hanno localizzato vicino al luogo in cui la bimba è scomparsa, a Praia da Luz, in Portogallo. Tuttavia, gli investigatori non riescono a trovare il corpo di Maddie.

Maddie, l'orco avvisò l'ex fidanzata in Portogallo: «Devo fare una cosa orribile». Si indaga sul complice

Maddie McCann, la procura tedesca: «È morta, dobbiamo solo ritrovare il corpo»

Maddie McCann, il pedofilo sospettato disse: «È morta. Puoi far scomparire il cadavere dandolo in pasto ai maiali»

La portavoce della famiglia McCann, Clarence Mitchell, aveva precedentemente dichiarato a Mail Online che i genitori sperano che sia ancora viva. Ora riferisce che la famiglia vuole che la polizia tedesca fornisca loro le prove a sostegno della loro teoria. Secondo il Sun, Mitchell ha dichiarato: «La polizia tedesca afferma di presumere che Madeleine sia morta ma non ha prove. Quindi Kate e Gerry sperano ancora che Madeleine venga trovata viva».

Mitchell in precedenza aveva affermato che i McCann continueranno a sperare che sia viva fino a quando non saranno mostrate prove «incontrovertibili» del contrario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA