Macron: «Riforma delle pensioni necessaria, sarà in vigore in autunno. Ho sentito la rabbia dei francesi»

«Le modifiche previste da questa legge sulle pensioni entreranno in vigore gradualmente a partire dall'autunno»: queste le prime parole di Emmanuel Macron nel suo discorso tv ai francesi dopo aver confermato di aver promulgato la legge di riforma che da 3 mesi provoca proteste nel paese. La riforma «era necessaria per garantire la pensione di tutti e per produrre più ricchezza per la nostra nazione», ha precisato il presidente francese. «Mentre il numero dei pensionati aumenta - ha detto Macron - e la nostra speranza di vita si allunga, la risposta non poteva essere quella di abbassare le pensioni o aumentare i contributi di chi lavora».

«La riforma era necessaria, ma è una riforma accettata? Chiaramente non lo è. Nonostante mesi di concertazione, non si è potuto trovare un consenso. E me ne rammarico, dobbiamo trarne tutti gli insegnamenti». «Ho sentito la rabia dei francesi. Ho sentito nelle manifestazioni un'opposizione alla riforma - ha continuato il presidente - ma anche una volontà di ritrovare senso nel proprio lavoro, di migliorarne le condizioni, di avere carriere che permettano di progredire nella vita».