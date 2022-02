Macron rifiuta il tampone russo, l'incontro con Putin è a distanza. «Non voleva lasciare il suo Dna»

Ha fatto discutere la foto del tavolo di 4 metri che separava il presidente francese Emmanuel Macron e il suo pari russo Vladimir Putin durante l'incontro avvenuto lo scorso 7 febbraio al Cremlino sulla crisi ucraina.

A motivare il distanziamento è stato il rifiuto del persidente francese di sottoporsi a un tampone Covid in russia, come richiesto dalle autorità di Mosca. Una decisione, secondo l'Eliseo, motivata da ragioni di «tempistica».

APPROFONDIMENTI IL RICONOSCIMENTO Luca de Meo, è “Uomo dell'Anno 2021” in... L'INCHIESTA Caccia al tesoro rubato dai nazisti, trovate 532 opere: 11.000... FRANCIA Luc Montagnier è morto: premio Nobel per la medicina,... MONDO video MONDO foto

Ma stando a quanto riporta Reuters, le ragioni della scelta di Macron sarebbero ben altre: secondo due fonti vicine all'entourage del presidente, il tampone sarebbe stato rifiutato per motivi di sicurezza, per evitare che «il Dna del presidente finisse nelle mani dei russi».

«I russi ci hanno detto che Putin doveva essere tenuto in una rigida bolla sanitaria» ha detto una delle fonti, che ha confermato che il presidente aveva eseguito un test anti-covid francese prima della partenza e un test dell'antigene fatto dal suo stesso medico una volta in Russia, ma che il Cremlino richiedeva comunque un tampone effettuato da un medico russo per eliminare il distanziamento da Putin.

L'Eliseo non commenta: «ha deciso il medico»

Sulla voce, l'Eliseo ha evitato di commentare, affermando che il presidente ha «fatto quello che era necessario fare come sempre quando viaggia, così come tutta la sua delegazione». «La questione» sottolineano fonti della presidenza «è soltanto quella delle condizioni del tampone, ma questi sono elementi che spetta al medico decidere. Stiamo parlando di questioni come la persona che esegue il tampone, come il tampone viene praticato e quali sono le esigenze imposte in termini di tempistica (ad esempio, presentarsi molto in anticipo per il test). Abbiamo semplicemente ritenuto che le condizioni che avrebbero consentito un minore distanziamento non erano accettabili per noi e abbiamo scelto l'altra opzione proposta dal protocollo russo».

Giovedì, tre giorni dopo l'incontro socialmente distanziato tra Macron e Putin, il leader russo ha ricevuto il presidente kazako Kassym-Jomart Tokayev. I due uomini si sono stretti la mano e si sono seduti vicini, divisi solo da un tavolino da caffè.