Macron inaugurerà in Marocco la prima linea ferroviaria ad alta velocità in Africa

Rabat - Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che viaggerà in Marocco il 15 novembre prossimo per inaugurare la linea ferroviaria ad alta velocita' tra Tangeri e Casablanca, la prima del genere in tutto il continente africano. Secondo un comunicato pubblicato dalla presidenza francese, l'Eliseo ha spiegato di avere risposto all'invito del re del Marocco, Mohammed VI. Macron salira' sul primo treno ad alta velocita' realizzato nel regno, definito un «progetto di bandiera delle relazioni bilaterali tra Francia e Marocco».Il progetto economico legato al Marocco ha incassato anche dalla Banca africana per lo Sviluppo (AfDB) l'approvazione di un prestito da 75 milioni di euroche serviranno per l'ampliamento e la modernizzazione dell'aeroporto internazionale di Rabat-Sale'. Secondo una nota pubblicata dall'istituto di credito, questo sostegno finanziario mira a rafforzare la competitivita' e l'attrattiva della zona economica di Rabat-Sale' per rendere lo scalo un hub regionale.