Francia, Macron: «Green pass rinnovato agli over 65 solo con terza dose»

«Green pass rinnovato solo con la terza dose». Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato stasera in diretta tv una campagna di richiamo del vaccino, una terza dose, per le persone over 50. E dal 15 dicembre la validità del certificato verde sarà condizionata al richiamo booster: «Dal 15 dicembre la validità del green pass per chi ha più di 65 anni sarà condizionata al terzo richiamo del vaccino contro il Covid».

«Covid non è finito, vaccinatevi»

«La pandemia non è ancora finita, dovremo vivere con il virus e le sue varianti fin quando la popolazione mondiale non sarà vaccinata» ha detto il presidente francese Macron in diretta tv dall'Eliseo, lanciando un appello alla «vigilanza», ripetendo «vaccinatevi, vaccinatevi: conto su di voi».