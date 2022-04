Macron: «Nulla è deciso, settimane decisive per la Francia e per l'Europa»

Nella sua prima dichiarazione dopo i risultati del primo turno, il presidente uscente, Emmanuel Macron, ha esortato i suoi sostenitori a creare, «al di là delle differenze», «un grande movimento politico di unità e di azione». Prima della proposta politica, Macron ha ringraziato uno per uno tutti i candidati eliminati al primo turno, in ordine alfabetico. Poi ha ripetuto, con un nuovo ringraziamento, i nomi di quelli che hanno invitato a votare per lui al ballottaggio.

«Nulla è ancora deciso»: ha detto Emmanuel Macron ai suoi sostenitori riuniti alla Porte de Versailles dopo i risultati del primo turno delle presidenziali. «Le prossime due settimane - ha aggiunto - saranno decisive per la Francia».

«Potete contare su di me per attuare il nostro programma di apertura» e di «indipendenza francese ed europea»: lo ha detto Emmanuel Macron, rivolgendosi ai militanti alla Porte de Versailles di Parigi, dopo la qualificazione al ballottaggio del 24 aprile contro la candidata del Rassemblement National, Marine Le Pen. «Nulla è acquisito, il dibattito che avremo nei prossimi quindici giorni è decisivo per la Francia e per l'Europa», ha avvertito Macron, invitando i connazionali a sbarrare la strada all'estrema destra« di Marine Le Pen in vista del voto per l'Eliseo.