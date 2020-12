Covid, Macron positivo al tampone. L'Eliseo: «In autoisolamento». Premier Castex in quarantena

Il presidente francese Emmanuel Macron è risultato positivo al test per il Covid-19. Un'ultima ora che arriva da una Parigi già stretta sotto le misure di sicurezza anti-coronavirus. A darne notizia è stato direttamente l'Eliseo con un comunicato. Nei giorni scorsi dall'entourage del presidente era stato riferito al quotidiano francese Le Figaro che il presidente dall'inizio dell'epidemia si è sottoposto a più riprese al test, e che finora aveva sempre dato esito negativo.

La diagnosi, fatta dai test RtPcr, è giunta dopo la comparsa dei primi sintomi del contagio. Conformemente alle disposizioni sanitarie in vigore - indica l'Eliseo - Macron resterà in isolamento per 7 giorni, ma continuerà a lavorare e ad assicurare le sue attività a distanza.

Anche il Primo ministro francese, Jean Castex si è messo in isolamento, in quanto a rischio di avere contratto il Covid-19, dopo che il presidente Emmanuel Macron, con cui ha avuto contatti, è risultato positivo al virus. Lo ha reso noto Matignon, la sede del premier.

