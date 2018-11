Pianificavano un attentato contro Macron: sei arresti in Francia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sei persone sospettate di voler compiere «un'azione violenta» contro il presidentesono stati fermati in Francia. Gli arrestati sarebbero militanti dell'ultradestra. Lo riferiscono i media francesi. È stata aperta un'inchiesta per «atti terroristici criminali».LEGGI ANCHEScattato in tre diversi dipartimenti francesi - Isère, Ille-et-Vilaine e Mosella - il fermo delle sei persone ha l'obiettivo di scongiurare un «progetto di azione violenta contro il presidente della Repubblica», Emmanuel Macron, riferiscono fonti vicine al dossier. Secondo BFM-TV, l'operazione è stata condotta dalla Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), l'intelligence interna francese. I sei individui fermati, precisano le fonti, sono legati ad ambienti dell'ultradestra. «Allo stato attuale il progetto di azione violenta» era ancora «impreciso» e «mal definito». Intervistata dall'Express, un'altra fonte dichiara di non essere affatto certa che l'attacco a Macron fosse pronto. «Scopo del fermo - precisa - è verificare il suo livello di preparazione».