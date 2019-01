Usa, il segretario di Stato Pompeo elogia i 5 Stelle: «Un vento nuovo e rottura positiva»

Il Movimento 5 Stelle rappresenta, insieme ad altre forze politiche, un «vento nuovo» e una «rottura positiva» rispetto alle politiche del passato che hanno deluso gli elettori. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, intervenendo in video conferenza al World Economic Forum di Davos.



«Viviamo in tempi interessanti, negli ultimi anni in tutto il mondo gli elettori hanno voltato le spalle ai politici e alle alleanze politiche che non rappresentavano i loro interessi», ha aggiunto il segretario di Stato Usa nel suo intervento. Pompeo ha quindi tracciato «alcuni esempi delle nuove direzioni che la gente sta prendendo: la Brexit, l'elezione del presidente Emmanuel Macron, la crescita del Movimento 5 Stelle in Italia

. E

naturalmente

, ha aggiunto, l'elezione di Donald Trump alla presidenza Usa.

In Ohio, a Rio de Janeiro, a Roma - ha proseguito Pompeo - la gente fa domande che non venivano fatte o che almeno non erano state prese seriamente per lungo tempo

. Per il segretario di stato Usa,

nel mondo stanno soffiando dei venti nuovi

. Ma la

domanda chiave

per Pompeo è se questi venti porteranno

bel tempo o tempesta

, se questa

rottura

col passato sia positiva o meno. Il segretario di Stato Usa non ha dubbi:

Questa rottura è positiva

. Tra gli elementi positivi del cambiamento, Pompeo indica il ritorno all'importanza degli stati nazionali:

Le nazioni sono importanti, nessun organismo internazionale può rappresentare gli individui meglio dei propri leader

. Così come i

confini forti sono la chiave per nazioni forti e robuste alleanze

necessarie per la

sicurezza

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA