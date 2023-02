Lufthansa, sistemi informatici in tilt e caos negli aeroporti: ritardi e cancellazioni per tutte le linee della compagnia

I sistemi informatici di Lufthansa hanno massicci problemi, e questo sta provocando il caos nei voli della compagnia. Lo conferma all'Ansa la compagnia tedesca, che tuttavia non precisa per ora il numero di voli colpiti. Secondo Spiegel sono coinvolte dal guasto tutte le linee della compagnia.



Cosa è successo



Grave guasto al sistema informatico di Lufthansa che è stata costretta a ritardare o cancellare un numero molti voli. Lo ha riferito un portavoce della compagnia aerea tedesca.





I sistemi di check-in e imbarco sono stati colpiti, causando massicci backup di aeromobili e passeggeri all'aeroporto di Francoforte, il più grande della Germania. La società sta lavorando intensamente per risolvere il problema, ha detto un portavoce.



Germany: Computer outage at Lufthansa Airlines causing significant flight disruptions networ…https://t.co/LR5hVaQb0D — GardaWorld Crisis24 (@GardaWorldC24) February 15, 2023

«Attualmente, le compagnie aeree del gruppo Lufthansa sono interessate da un'interruzione dei sistemi IT. Ciò sta causando ritardi e cancellazioni dei voli. Ci scusiamo per l'inconveniente che sta causando ai nostri passeggeri», ha scritto il vettore tedesco. Il gruppo, oltre alla sua compagnia aerea di punta Lufthansa, gestisce anche Eurowings, Austrian Airlines e Brussels Airlines

I voli in Italia

Al momento i voli di Lufthansa sono stati cancellati, alcuni sono in ritardo e per altri si deve ancora decidere. Mentre i viaggiatori sono allertati, al momento non si segnalano problemi per i maggiori hub aeroportuali di Milano, Roma e Napoli. Al contrario, anche i voli della compagnia satellite di Eurowings registra un blocco dei voli e le dinamiche sono le stesse per Lufthansa. Il problema è che la compagnia tedesca utilizza un sisitema informatico isolato, quello che è stato attaccato, e per questo non coinvolge necessariamente le tratte degli altri voli.