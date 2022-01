Luca Attanasio, arrestati gli assassini dell'ambasciatore italiano: l'annuncio dei media

I presunti assassini dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata il 22 febbraio 2021 assieme al carabiniere Vittorio Iacovacci e all'autista Mustapha Milambo, sarebbero stati arrestati dalla polizia congoles. A riferilo sono le autorità del Nord Kivu in una conferenza stampa a Goma, secondo quanto riportano su Twitter Justin Kabumba, corrispondente locale di France24 e Ap, e Stanis Bujakera Tshiamala, giornalista Reuters e Dpa. Nei tweet vengono mostrate anche alcune foto e un video dei presunti assassini consegnati al governatore militare del Nord Kivu. Al momento non c'è però la conferma delle autorità centrali congolesi.

APPROFONDIMENTI LATINA PAY Iacovacci, medaglia d'oro al valor militare ITALIA Foto CRONACA Video

La polizia congolese afferma che il capo della banda denominata Aspirant che ha ucciso Luca Attanasio è ancora latitante e ricercata dai servizi di sicurezza. I rapitori volevano avere 1 milione di dollari in riscatto in cambio di Luca Attanasio, riporta il giornalista su twitter dove mostra alcune foto dei presunti assassini consegnati al governatore militare del Nord Kivu.