Spari a Lourdes, ex militare barricato in casa con moglie e figlia: teste di cuoio in azione

Spari a Lourdes, vicino al Santuario di Nostra Signora. Un uomo di 50 anni, ex militare, si è barricato in casa con degli ostaggi dopo aver esploso dei colpi di arma da fuoco verso l'esterno. Sul posto sono intervenute le forze speciali del Raid e le autorità hanno chiesto a chiunque si trovi nei paraggi di non diffondere foto fino al termine delle operazioni per non dare involontari aiuti all'aggressore.



Testimoni hanno raccontato di aver sentito intorno alle 11 quattro colpi d'arma da fuoco. L'episodio s arebbe di carattere privato, e non legato al terrorismo. I due ostaggi sarebbero la sua ex compagna e la figlia. La donna aveva più volte denunciato per violenza l'uomo. Secondo i media è in corso una trattativa con le forze speciali giunte in rue Mozart, vicino alla stazione ferroviaria di Lourdes, nella regione dei Pirenei.

Ultimo aggiornamento: 15:34

