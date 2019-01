Usa, due sparatorie in Louisiana: cinque morti, killer in fuga

Ultimo aggiornamento: 22:15

NEW YORK – Un giovane di 21 anni è sospettato di aver ucciso cinque persone in due paesi vicini, Ascension e Livingston, a circa 110 chilometri a nord est di New Orleans.L’uomo che avrebbe compiuto questa strage si chiama Dakota Theriot, e nel momento in cui scriviamo è ancora in fuga. La polizia sostiene che il giovane ha ucciso per primi i genitori, Elizabeth e Keith, entrambi di 50 anni, sparando loro mentre erano ancora a letto.Poi Theriot avrebbe aggredito Summer, Tanner e Billy Ernest, rispettivamente di 20, 17 e 43 anni. I loro corpi sono stati trovati lungo una strada di campagna, vicino a un centro di case prefabbricate.Non si conoscono i motivi di questo attacco di follia omicida. Ma la polizia sostiene che fra gli omicidi dei coniugi Theriot e la famiglia di Billy Ernest “c’è un collegamento”. Il giovane sospetto è fuggito a bordo di un furgone.Solo due giorni fa ci sono stati cinque morti in una banca della Florida, dove un ventunenne si era barricato con numerosi ostaggi. Il giovane, identificato come Zephen Xaver, aveva lui stesso telefonato alla polizia annunciando che aveva preso degli ostaggi all’interno della SunTrust Bank di Sebring, a circa 150 chilometri a sud di Orlando.