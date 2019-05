Louis d’Inghilterra muove i primi passi: il figlio di Kate e William insieme ai fratelli

E' sempre un momento indimenticabile. I primi passi di un bambino sono un tuffo al cuore per ogni genitore. Così per Kate e William, i reali inglesi, che hanno mostrato a tutti il loro Louis correre in mezzo alla natura. Insieme ai fratelli George e Charlotte, il piccolo si è divertito all'inaugurazione del Chelsea Flower Show. Le foto distribuite da Kensington Palace raccontano da vicino la giornata della famiglia più famosa d'Inghilterra. I piccoli hanno mostrato tutta la loro emozione, tra piante, fiori e giochi. La principessa Charlotte urla un divertito "Ooh la la" mentre ammira il giardino inglese disegnato dagli architetti Andrée Davies e Adam White.



