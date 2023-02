Vince 1 milione di dollari alla lotteria dopo aver comprato un biglietto «destinato» ad un altro cliente

Un uomo in Florida ha vinto alla lotteria un premio pari a 1 milione di dollari di premio dopo aver comprato un biglietto destinato a un altro cliente. Sì, perchè mentre Stephen Munoz Espinoza era in fila, un uomo si è posizionato davanti a lui per comprare un biglietto. Il risultato? Non era quello vincente al contrario di quello dell'uomo che vive in Florida, negli Stati Uniti.

Cosa è successo?

Stephen Munoz Espinoza di Delray Beach, in Florida, avrebbe potuto mostrare frustrazione dopo che uno sconosciuto gli era saltato davanti in fila alla macchinetta dei biglietti della lotteria mentre si trovava in un negozio di alimentari Publix. Invece, la sua moderazione gli è valsa un biglietto unico nella vita.

«Era la fine di una lunga giornata ed ero stanco», ha raccontato il 43enne, secondo un comunicato stampa della Florida Lottery, prima di menzionare il suo incontro con lo sconosciuto. «Invece di dire qualcosa, ho deciso di comprare un biglietto allo sportello».

Alla fine, il sangue freddo di Munoz Espinoza ha prevalso sotto forma di un Gratta e Vinci «500X The cash» con un premio di 1 milione di dollari.





Secondo la Florida Lottery, Munoz Espinoza ha reclamato il premio presso la sede centrale della Lotteria a Tallahassee il 25 gennaio e ha scelto di ricevere la vincita in un'unica soluzione di 820.000 dollari. Ha detto che lui e sua moglie hanno intenzione di comprare una casa per la loro famiglia con il denaro.

«Non posso credere di aver vinto un milione di dollari!». Ha detto Munoz Espinoza della sua grande vincita.

Il fortunato acquisto di Munoz Espinoza è anche una buona notizia per il negozio di alimentari dove ha fatto l'acquisto. Il sito Publix di Delray Beach riceverà una commissione bonus di 2.000 dollari per la vendita del biglietto.