Vince alla lotteria 50mila euro, ma si dimentica il biglietto in borsa: «L'ho ritrovato un mese dopo»

La memoria può giocare brutti scherzi. Una donna ha vinto 50mila euro alla lotteria, ma si era dimenticata il biglietto nella borsa. Fortunatamente per lei, però, l'ha ritrovato e ha poi incassato il premio. La vincitrice del Powerball (lotteria statunitense che si può giocare in 45 stati federati su 50) ha detto che la era rimasto nella sua borsa per un po' di tempo: poi si è resa conto di aver effettivamente conquistato un premio enorme.

Vince alla lotteria, si dimentica premio in borsa: il ritrovamento

La donna di St. Louis, Missouri ha detto ai funzionari della lotteria di aver acquistato il biglietto per l'estrazione del 16 luglio in un negozio a Manchester e di averlo nascosto nella borsa. Aveva però dimenticato il suo acquisto e non se ne era accorta fino a quando non ha visitato un secondo negozio mesi dopo. Dopo essere andata in un altro esercizio commerciale per controllare un biglietto Powerball diverso, ha scoperto che il suo biglietto precedente di oltre un mese fa era vincente. L'ha trovato in fondo alla sua borsa.

«Un bel regalo»

Il biglietto da 46.000 sterline è stata una vera sorpresa per la donna senza nome, che dice che è stato un bel regalo. Ha detto: "Sono così grata e felice. È un bel regalo per me". Nel Regno Unito, invece una persona fortunata che ha preferito restare anonima si è aggiudicata l'enorme cifra di 171 milioni di sterline dopo un'estrazione fortunata del jackpot. La National Lottery aveva annunciato le vincite, con un cliente abbastanza fortunato da annotare sette numeri corretti, inclusi i due numeri Lucky Star.