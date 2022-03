Londra, occupata la villa dell'oligarca russo fedelissimo di Putin: «Voi invadete l'Ucraina e noi invadiamo voi»

Un lenzuolo azzurrino sventola appeso al balcone dell'elegante palazzo londinese. La scritta nera è visibile da lontano e recita: «questa proprietà è stata liberata. La villa miliardaria del ricchissimo oligarca russo Oleg Deripaska, situata nel centro di Londra, a Belgrave Square, è stata occupata da un gruppo di abusivi che hanno subito provveduto a far sapere all'esterno, tramite le lenzuola utilizzate come striscioni, che quell'immobile ora non è più nelle mani del fedelissimo di Putin.

L'occupazione e il messaggio al mondo

Si tratta di cinque occupanti abusivi - due provenienti dall'Europa dell'Est, ma nessuno dall'Ucraina – che hanno inscenato una specie di manifestazione contro Vladimir Putin, approfittando del fatto che l'immobile in quel momento era vuoto. Ai poliziotti che sono subito accorsi, così come alla folla di curiosi che si è assiepata e ai giornalisti hanno fatto sapere la villa dell'oligarca è troppo ampia e lussuosa e può ospitare benissimo i profughi ucraini. «Voi occupate l'Ucraina, noi occupiamo voi».

Nel quartiere dove Oleg Deripaska ha acquistato anni fa l'edificio ci sono altri oligarchi, tanto che viene chiamato "il quartiere degli oligarchi", a due passi da Buckingham Palace. Deripaska ha fatto affari nel settore dell'alluminio ed è tra i magnati che stanno spingendo affinchè Putin smetta di bombardare l'Ucraina. La scorsa settimana il governo di Boris Johnson lo ha messo sotto sanzione assieme ad altri oligarchi russi residenti a Londra.