Londra, poliziotto ucciso in commissariato: detenuto gli ha sparato un colpo di pistola

Sangue in un commissariato di Croydon, sobborgo meridionale di Londra, dove un poliziotto è stato ucciso stanotte con un colpo di pistola sparato da un 23enne in stato di detenzione, a quanto riferisce la Bbc. Il poliziotto, soccorso immediatamente, è stato dichiarato morto al suo arrivo in ospedale. Resta da chiarire come l'arrestato - rimasto a sua volta ferito gravemente, ma non è ancora chiaro come - sia riuscito a mettere mano a un'arma da fuoco nella stazione di polizia. L'episodio appare per ora riconducibile a un fatto di criminalità comune.

Gran Bretagna, un rapper diffonde video sulla brutalità di alcuni agenti di polizia

One of our police officers has sadly died after being shot by a man who was being detained in police custody in early this morning in Croydon.

Officers are in the process of informing members of the officer’s family.https://t.co/cJryos3UQN

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 25, 2020