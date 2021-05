Londra, trovati 5,8 milioni di euro in contanti a casa di uno spacciatore: «Non sapevo come spenderli»

Mazzette di banconote in contanti per ben 5,8 milioni di euro. Incartate e stipate come fossero uno stock di scatole. Uno spettacolo che davvero i poliziotti londinesi non si aspettavano. Manco fosse il caveau di una banca della City o, pensando a una serie tv, La Casa di Carta. Niente finzione, è tutto incredibilmente vero.

Invece stavano a casa di uno spacciatore, nel quartiere di Fulham, nel quadrante a Sud-ovest di Londra. Secondo la stampa locale, il pusher avrebbe persino commentato: «Non sapevo come spenderli...».

La polizia di Londra ha sequestrato la somma record al termine di un'operazione antidroga di lunga data che venerdì scorso ha portato alla condanna a pene detentive di tre uomini: il sequestro, come riporta la Cnn, è avvenuto il 5 giugno dello scorso anno, ma è stato reso noto solo ieri.

