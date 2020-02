Londra, muezzin accoltellato in una moschea a Regent's Park: aggressore arrestato

Un muezzin è stato accoltellato da un uomo mentre stava guidando la preghiera sul tappeto della Moschea Centrale di Londra, la più imponente del Regno Unito: arrestato l'aggressore che ha 29 anni e che si era finto un fedele. L'episodio ha suscitato un particolare allarme nella vasta comunità musulmana britannica, che chiede maggiore tutela da parte del governo conservatore e delle forze dell'ordine nel ricordo dell'attentato anti-islamico del 2017 di fronte alla moschea londinese di Finsbury Park; e sullo sfondo della strage compiuta poche ore prima in Germania. Anche se Scotland Yard esclude in questo caso un movente terroristico.

@BBCBreaking what you’re not going to broadcast how some terrorist just stabbed an imam in Regent’s Park mosque or is that meant to be a secret?? pic.twitter.com/jwRrbFTPar

A Londra, tutto si è consumato in pochi minuti. Il luogo di culto, che si trova nell'area di Regent's Park, a poca distanza della presidiatissima residenza dell'ambasciatore americano, aveva appena visto radunarsi 2-300 persone per la preghiera detta dall'Asr, quando una di loro, presentatasi come un fedele, ha tirato fuori un coltello e si è scagliato sul muezzin, ultrasettantenne, colpendolo ripetutamente all'altezza delle spalle e al collo. L'aggressore, un bianco, secondo le immagini di filmati amatoriali rapidamente circolate sul web, è stato bloccato da altri fedeli dopo una colluttazione.

E consegnato agli agenti di polizia, giunti in forze a stretto giro mentre l'area veniva isolata. Il muezzin, caduto in una pozza di sangue, è stato soccorso e portato in ospedale da un'ambulanza: non è in pericolo di vita secondo i medici, ma «è stato ferito in modo serio ed è ora ricoverato» in un centro specializzato, come riporta la direzione della stessa London Central Mosque.

Prudenza al momento sul contesto. I detective di Scotland Yard, dopo qualche ora d'indagine, hanno fatto sapere di non ritenere che l'attacco sia «legato al terrorismo», limitandosi a confermare il fermo per tentato omicidio. Ma resta da capire se possa essersi trattato di un raptus o di altro. L'aggressore, di cui non è ancora stata resa nota l'identità, è un bianco. Vi sono tuttavia versioni discordanti sul suo profilo: alcuni testimoni come Abi Watik, 59 anni, lo ricordano come un frequentatore abituale della moschea da sei mesi; altri come una presenza saltuaria. Abi Watik si è detto «scioccato per quanto accaduto».

La furia dell'attacco, condotto a quanto pare in silenzio, si è scatenata subito dopo l'inizio della preghiera. Ayaz Ahmad, uno dei responsabili della moschea, ne ha sottolineato la violenza: «Le ferite - ha detto - sarebbero state di sicuro mortali» se l'autore del crimine, piazzatosi proprio alle spalle del muezzin per il rito, «non fosse stato fermato e immobilizzato subito da noi fedeli. Boris Johnson, al pari di altri esponenti politici di governo e opposizione, s'è affrettato a condannare l'orribile attacco in un luogo di preghiera, assicurando che i suoi pensieri sono con la vittima e con la sua comunità.

Ma tra i musulmani c'è chi non dimentica le polemiche su certe vecchie battute del premier Tory, destinate secondo i critici a strizzare l'occhio ad atteggiamenti di islamofobia: in crescita nel Regno, dai pregiudizi più diffusi alle manifestazioni più aggressive dell'estrema destra, capaci talora d'incrociarsi con deliri di vendetta in coincidenza con attentati di matrice jihadista o con azioni cruente di lupi solitari come quelle avvenute di recente a London Bridge e alla periferia sud della capitale. I dettagli dell'incidente di oggi - commenta il British Muslim Council - devono ancora emergere. Ma è profondamente angosciante sentire di fedeli attaccati in un santuario dello spirito. A prescindere dal movente dell'aggressore, dobbiamo mantenerci calmi, ma vigilanti. Mentre alla luce di quanto è successo chiediamo protezione per le moschee.​